2022/12/19 | 02:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6cOiU0KiJq8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت احمر | غياب الحماية الامنية زاد من حالات الاعتداء على الكوادر الطبية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت احمر | غياب الحماية الامنية زاد من حالات الاعتداء على الكوادر الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).