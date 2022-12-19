ختام مونديال 2022.. أمير قطر يغرد

2022/12/19 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، إن بلاده "وفت بما تعهدت به" بتنظيم كأس عالم "استثنائية" في كرة القدم، معربا عن "شكره لكل من ساهم في نجاح هذه البطولة".

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