الافلات من العقاب والعدالة المفقودة

2022/12/19 | 07:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم ابراهيم ترتكب يوميا كثيرا من الجرائم بحق المواطنين في العراق من قبل ميليشيات ضالة دون ان تخشَ مواجهة العدالة .وهناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك القتل...أكمل القراءة ←

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