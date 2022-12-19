"حالتها النفسية صعبة".. أم الطفلة التي سخرت من رونالدو تناشد بوقف الإساءات

2022/12/19 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أم طفلة مغربية ظهرت في فيديو، تتهكم فيه من إقصاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المونديال بعد الخسارة أمام المغرب، أن ابنتها تعاني من أزمة نفسية بعد أن كانت ضحية تنمر واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.

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