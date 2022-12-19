هجوم بطائرات مسيرة يستهدف كييف في ساعات الصباح الأولى

2022/12/19 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، عن تعرض العاصمة الأوكرانية لهجمات بطائرات مسيرة في وقت مبكر من صباح الاثنين، وحضت السكان على إعارة اهتمامهم للإنذارات التي تطلقها السلطات للتحذير من حصول غارات.

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