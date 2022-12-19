البنك الدولي يحذر من خطورة وضع المياه في العراق

2022/12/19 | 08:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البنك الدولي بخطورة وضع المياه في

العراق، محذراً من استمرار تناقصها.

وقال مسؤول برامج التنمية المستدامة في

منطقة المشرق سليم روحانا، إن “المياه

قضية بنيوية وحياتية، والطلب على

المياه في العراق يز

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