اعتقال متهماً بسرقة 6 ملايين دينار من منزلين في كربلاء

2022/12/19 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة منزلين في محافظة كربلاء.

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