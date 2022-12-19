شركة أدوية سامراء توضح بشأن خسارة 31  مليار دينار في 10 أشهر

2022/12/19 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدرت الإدارة العليا للشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، الاثنين، توضيحا حول تفاصيل الامر الاداري المرقم ٩٥١٠ في في ١٣/ ١٢ والذي تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي

وجاء التوضيح أنه "تم احتساب الخسارة الوارد ذكرها بموجب الأمر بعد استبعاد حساب منح الرواتب والبالغ قيمتها لغاية ٣٠/ ١١ / ٢٠٢٢ ( ٣٢،٦٦٣ ) اثنان وثلاثون مليار وستمائة وثلاثة وستون مليون دينار وعند احتسابها تكون الخسارة المتحققة (٢،٣٧٨) مليارين وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون دينار ".

وأضافت، أن "أسباب الخسارة هو تحمل الشركة رواتب منتسبيها بكافة اقسامها ومصانعها المتوقفة (مصنع نينوى ،مصنع المحاليل ، مصنع بغداد ؛ مصنع بابل ، تسويق العامرية ، تسويق كركوك ) .



حيث بلغت قيمة الرواتب المسددة لغاية تشرين الثاني ( ٤٣،٠٥٧) ثلاثة وأربعون مليار وسبعة وخمسون مليون دينار وهي تمثل ما يزيد عن ٦٥% من قيمة المصاريف الإجمالية للشركة ".

واشارت الى انها "تحملت مصاريف رواتب العقود والاجور لغاية تشرين الثاني وبمبلغ( ٣،٧١١) ثلاثة مليارات وسبعمائة واحد عشر مليون دينار . كما ان الشركة تتحمل شهريا مبلغ (٣٣٠) ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار وبما يساوي (٤) مليار سنويا عن تسديد التوقيفات التقاعدية لكافة منتسبيها بضمنها الأقسام والمصانع المتوقفة من مواردها الذاتية ".

وتابعت أن "الشركة تتحمل كافة مصاريفها التشغيلية (المصاريف السلعية والخدمية ) من مواردها الذاتية والتي تمثل بحدود ( ٣٠- ٣٥% ) من مصاريفها الإجمالية"، معتبرة أن "قرار المجلس والأمر الصادر هو إجراء تنظيمي الغاية منه فسح المجال للقسم المالي من أجل إجراء التسويات القيدية لقرب انتهاء السنة المالية .

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