الكهرباء تقطع وعداً جديداً.. ومراقبون: التجهيز لن يتخطى 12 ساعة يومياً

2022/12/19 | 09:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة الكهرباء وعوداً جديدة

بتحسين وضع المنظومة الوطنية خلال فصل

الصيف، فيما أكد مراقبون أن التجهيز وفق

الخطة المرسومة لن يتخطى 12 ساعة يومياً.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد

موسى، إن «ا

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