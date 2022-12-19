2022/12/19 | 09:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IFKtNScRsks

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بشأن المهلتين تضارب في الآراء.. الفاسدون استغلوا قرار رئيس الوزراء | اخبار الثامنة 2022/12/18) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بشأن المهلتين تضارب في الآراء.. الفاسدون استغلوا قرار رئيس الوزراء | اخبار الثامنة 2022/12/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).