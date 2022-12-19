سعر ومواصفات جوال Redmi Note 12 Pro + من Xiaomi

2022/12/19 | 09:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرحت شركة Xiaomi الصينية 4 طرز جديدة من سلسلة Redmi Note 12 في الصين.



وحاليًا تستعد الشركة لإطلاق أبرز جوالاتها الجديدة إلى السوق الهندي ثم باقي الأسواق العالمية في 5 يناير 2023.

– مواصفات جوال Redmi Note 12 Pro +:

– التصميم

أولًا: سيأتي جوال سلسلة Redmi Note الجديد بتصميم يشبه الصندوق.

– الشاشة

ثانيًا: سوف يصل جوال Redmi Note 12 Pro + بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع OLED، وبجودة عرض FHD+، يتم تحديثها بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتدعم الشاشة سرعة لمس 240 هرتز، مع دعم تقنية Dolby Vision و HDR10 +، وتدعم معدل سطوع يصل إلى 900 شمعة.

– الكاميرا

علاوة على ذلك سيكون هذا هو أول جوال تطلقه شركة Xiaomi في الهند، مزودًا بمستشعر أساسي HPX من سامسونج بدقة 200 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة f / 1.65، يدعم التقريب البصري OIS، ويحتوي Redmi Note 12 Pro + على إعداد ثلاثي للكاميرا.

أما بالنسبة للمستشعرين الآخرين في الإعداد فهما كاميرا ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجا بيكسل ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

– الأداء

من المقرر أن يعمل Redmi Note 12 Pro + بمعالج من شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1080.

– التخزين

كما سيصل الجوال الجديد من Xiaomi مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت.

– البطارية

وبالإضافة إلى ذلك سيتميز Redmi Note 12 Pro + ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 120 وات، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 100 بالمائة في حوالي 19 دقيقة فقط.

– مزايا أخري

كذلك سوف يشمل Redmi Note 12 Pro + مستشعر بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للأمان، ومكبرات صوت استريو، ومحرك خطي X-axis للحصول على ردود أفعال لمسية أفضل.

– السعر

أخيرًا سيتوافر جوال Redmi Note 12 Pro + من شركة Xiaomi الصينية للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 302 دولار.

– نبذة عن شركة Xiaomi

يذكر أن Xiaomi ‏هي شركة إلكترونيات صينية متعددة الجنسيات.



وقد تم تأسيسها في أبريل 2010 ومقرها في بكين.

وتعمل شركة Xiaomi وتستثمر في مجال صناعة الهواتف الذكية وتطبيقاتها والأجهزة اللوحية وأجهزة اللابتوب والإلكترونيات الاستهلاكية والعديد من المنتجات الأخرى.

وفي عام 2017 كانت تُعد الشركة الرابعة عالميًا بعد كل من: أبل وسامسونج وهواوي.



ولها عدَة مقار رئيسيَة في سنغافورة وماليزيا والهند.

والجدير بالذكر أن Xiaomi تحاكي في أجهزتها وطريقة عملها شركة أبل، ويُطلق عليها أحيانًا “أبل الشرق” أو “أبل الصينية”.

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