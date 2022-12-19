إيرادات ثاني أجزاء «أفاتار» المحلية أقل من التوقعات

2022/12/19 | 09:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق فيلم «أفاتار: طريق الماء»، وهو الجزء الثاني الباهظ الذي تأجل كثيراً للفيلم الأكثر تحقيقاً للإيرادات على مر التاريخ، إيرادات أقل من التوقعات مع بدء عرضه، إذ بلغت مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة وكندا 134 مليون دولار.

وتوقع محللون إيرادات بقيمة 140 مليون دولار، على الأقل، في الأيام التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع للفيلم الذي يمثل عودة المخرج جيمس كاميرون، التي ظلت قيد الإعداد لأكثر من عقد من الزمن، إلى قصة شعب أزرق اللون على قمر يُدعى باندورا.

وقالت شركة «والت ديزني»، الموزعة للفيلم، إن في الأسواق خارج الولايات المتحدة، أضاف الفيلم 301 مليون دولار للإجمالي العالمي البالغ 435 مليون دولار، حتى الأحد.

وتتقاسم الشركات المنتجة الإيرادات مع دور العرض، وقال كاميرون، إن الفيلم سيكون بحاجة إلى تحقيق ملياري دولار خلال فترة عرضه ليغطي تكاليف صنعه.

ويُعرض فيلم «أفاتار: طريق الماء» بعد 13 عاماً من الجزء الأول الذي أبهر الجمهور بتقنيات العرض ثلاثي الأبعاد الرائدة.



ويظل الجزء الأول «أفاتار» الفيلم الأعلى تحقيقاً للإيرادات على مر التاريخ بمبيعات تذاكر عالمية بلغت 2.9 مليار دولار.

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