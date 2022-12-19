وفد أممي يصل مكتب المرجع الأعلى السيستاني في النجف - عاجل

2022/12/19 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

وصل، اليوم الاثنين، وفدا من الأمم المتحدة الى مكتب المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني في النجف.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "وفدا من الأمم المتحدة وصل الى مكتب المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني في شارع الرسول بالنجف".

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