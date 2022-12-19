رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة يصلان كركوك

2022/12/19 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

وصل وفد امني، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة الى محافظة كركوك للوقوف على ملابسات الخرق الامني الاخير.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمدي، يصلان الى محافظة كركوك".

واضاف، أن "زيارة الوفد هي للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي الذي تعرض له منتسبي قوات الشرطة الاتحادية".

ويوم امس، أعلن تنظيم داعش الإرهابي، تبنيه هجوم كركوك، الذي استهدف عناصر للشرطة الاتحادية.

هذا واستشهد 12 عنصرا من منتسبي الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك في هجوم نفّذته عناصر ينتمون لتنظيم "داعش الإرهابي".

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