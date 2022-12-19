بإطلاق النار عليها.. القبض على أب قتل ابنته لخلافات عائلية في الديوانية

2022/12/19 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متهم قتل إبنته بسبب خلافات عائلية في احدى مناطق المحافظة.وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت مفارز مكافحة الأجرام وباشراف من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي من إلقاء القبض على 4 متهمين من سكنة محافظة الديوانية حي العسكري، وبمتابعة من قبل مدير قسم مكافحة الإجرام العقيد رائد راضي فضلا عن عدد آخر من المنتسبين بعد مقتل أمرإة في العقد الثالث من العمر".

وأضاف أن "والد المجني عليها اعترف أثناء التحقيق بقتلها إثر قيامه باطلاق النار عليها بواسطة مسدس كولومبي وقد فارقت الحياة حال نقلها إلى المستشفى وذلك بسبب خلافات عائلية".

وأشار الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه و تصديق اقواله ابتدائيا وقضائيا واحيل إلى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".

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