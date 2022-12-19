2022/12/19 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد التعرض الارهابي..وفد امني رفيع يصل الى كركوك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد التعرض الارهابي.. وفد امني رفيع يصل الى كركوك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد التعرض الارهابي.. وفد امني رفيع يصل الى كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).