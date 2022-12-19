2022/12/19 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استعادت أسعار النفط قوتها، اليوم الاثنين، بعد أن هوت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة، مع تفاؤل بإعادة فتح الصين وتعافي الطلب على النفط طغى على المخاوف من ركود عالمي.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار النفط تعاود الارتفاع وسط تفاؤل تعافي الطلب المركز الخبري الوطني.

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