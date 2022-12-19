2022/12/19 | 10:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف صارت وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء الدول الغربية وهي تزعم أن دولهم تتدخل في الشأن الإيراني الداخلي.تلك كذبة يُراد من خلالها التغطية على موقف الرأي العام الدولي...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في غموض الموقف الغربي من جرائم الملالي) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في غموض الموقف الغربي من جرائم الملالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).