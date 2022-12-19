2022/12/19 | 10:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي أن الحرب التي شنتها أمريكا وبريطانيا وعدد من الدول التي شاركت في هذا العدوان على العراق تهدف إلى ضرب العراق ومقدراته الإنسانية مما زاد في غضب الشارع...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا قدمت ( العراق ) الى ايران بطبق من ذهب) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا قدمت ( العراق ) الى ايران بطبق من ذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).