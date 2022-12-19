2022/12/19 | 10:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن القطاع الحكومي فشل في زيادة الانتاج، مقترحا تحويله الى شركات خاصة أو مساهمة.

وقال العبيدي في منشور إن "حجم سوق الادوية يتجاوز الـ 3 مليار دولار سنويا، كل شركات الادوية في العراق تحقق ارباحاً عالية وتتوفر مئات الشركات والاف انواع الادوية ، شركة ادوية سامراء التي تعتبر من اكثر الاسماء المعروفة في العالم الدوائي العراقي تحقق خسارة سنوية تبلغ 31 مليار دينار ".

وتسائل :"ماهي الاسباب التي ادت الى خسارة شركة بهكذا اسم وهكذا سوق هل هي سوء ادارة ام تدمير متعمد للسماح لديمومة تجارة الادوية ام ضعف قطاع البحث والتطوير والذي لم يستطع تلبية حاجة السوق المحلية ام ضعف الرقابة على القطاع الدواىي والذي يسمح بدخول اردء الانواع بابخس الاسعار ".

ولفت الى أن "القطاع العام يثبت فشله في الجانب الانتاجي واصبح من الضروري تخصيص كل القطاع الحكومي والتشجيع على الاستثمار

ومن يتكلم عن اعادة احياء القطاع الانتاجي العام فهو لن ينال سوى المزيد من الخسارات المتتالية".

ورأى أن "الحل هو تحويل الشركات العامة الى شركات مساهمة توفير بيئة استثمارية صالحة وتشديد الرقابة على تهريب الادوية وزيادة الصرف على قسم البحث والتطوير والتسويق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير: القطاع الحكومي فشل بالانتاج والخصخصة هي الحل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير: القطاع الحكومي فشل بالانتاج والخصخصة هي الحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).