كند ا.. خمسة قتلى في إطلاق نار بتورونتو

2022/12/19 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

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قتل خمسة أشخاص وأصيب آخر بجروح في إطلاق نار في ضواحي تورونتو بشرق كندا أمس الأحد، حسبما أعلنت الشرطة.وقال قائد الشرطة المحلية جيم ماك سوين: إن المشتبه به قضى بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن، مضيفاً أن إطلاق النار وقع في مبنى سكني.

(أ ف ب)

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