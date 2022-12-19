وفد أمني رفيع المستوى يصل إلى كركوك للوقوف على تطورات الحادث الإرهابي

2022/12/19 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس خلف المحمدي، يصلان الى محافظة كركوك للوقوف على ملابسات الحادث الإرهابي الذي تعرض له منتسبو قوات الشرطة الاتحادية.

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