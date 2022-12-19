اليابان تمنح العراق قرضاً مالياً

2022/12/19 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة التعاون الدولي اليابانية الرسمية، اليوم الاثنين، منح العراق قرضا ماليا ضخما بهدف تمويل إقامة مشاريع وصفت بــ "المهمة والحيوية" للاقتصاد العراقي خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وقالت الوكالة عبر مدير شعبة الشرق الأوسط وأوروبا في الوكالة انادو ناوكي، وترجمته (بغداد اليوم)، إن "الوكالة التزمت بتمويل العراق بنحو 860 مليار ين ياباني، أي ما يعادل 6.3 مليار دولار امريكي، ومن خلال 32 قرض متنوع لمشاريع داخلية مختلفة تغطي قطاعات البنى التحتية، الطاقة، المياه، النقل، الخدمات، التعليم، والصحة"، على حد قوله.

وأضاف انه "سيتضمن القرض دخول الوكالة كممول شريك لمشروع مصفى محافظة البصرة والذي من المتوقع ان تصل تكلفته الى أربعة مليار دولار"، مضيفا "سيتم تمويل مشروع ميناء خور الزبير في جنوب المحافظة من خلال الوكالة أيضا وبقيمة تصل الى 200 مليون دولار".

ولم يوضح المسؤول عن الوكالة اليابانية "اذا كانت المباحثات مع الجانب العراقي قد اختتمت بعد حصول الموافقة على منح القروض"، مشيرا الى ان "الوكالة اليابانية وممثلة عن الحكومة في طوكيو، ملتزمة تماما بدعم العراق وحكومة بغداد بشكل كامل".

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