الأمن الأردني يعلن مقتل

2022/12/19 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الأمن الاردني، اليوم الاثنين، مقتل "تكفيري" مشتبه به في قتل ضابط جنوبي البلاد، فيما القي القبض على 8 أخرين.

وقال الأمن في بيان، أنه "تم مقتل "تكفيري" مشتبه به في قتل ضابط جنوبي البلاد خلال مُداهمة وإلقاء القبض على 8 آخرين.

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