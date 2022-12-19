بعد تلقيها دعوة عراقية.. إيران تعلن رسمياً مشاركتها بـ

2022/12/19 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أعلن وزير الخارجية الإيرانية امير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، موافقة بلاده على تلبية الدعوة التي وجهتها الحكومة العراقية اليها للمشاركة في قمة بغداد الثانية التي ستنطلق اعمالها غدا الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان.

وقال الوزير الإيراني في تصريح صحفي لوكالة تسنيم الإيرانية وترجمته (بغداد اليوم)، إن "إيران ستشارك الى جانب دول المنطقة الأخرى وستركز على الحوار البناء مع جميع الأطراف بهدف مخاطبة الملفات الأمنية، إعادة الاعمال، الاستثمار الأجنبي، والتعاون الاقتصادي، السياسي والأمني مع العراق".

يشار الى ان قمة بغداد الثانية والتي نظمت بالتعاون بين العراق وفرنسا، يتوقع ان تشهد انضمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى القمة مع انطلاقها، حيث تأتي بالتزامن مع تصاعد حدة المشاكل السياسية والأمنية وتوقف المباحثات بين أطراف الخلافات الإقليمية.

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