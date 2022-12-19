بكمين محكم.. الإطاحة بـ “إرهابي

2022/12/19 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في محافظة صلاح الدين.

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