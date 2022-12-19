خلافات عائلية تدفع أب الى قتل ابنته رميا بالرصاص في الديوانية

2022/12/19 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، اعتقال متهم بقتل ابنته نتيجة خلافات عائلية في احدى مناطق المحافظة.

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