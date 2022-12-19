لتقصيرهم في واجباتهم.. اعفاء مديري نجدة ديالى والانبار

2022/12/19 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمناقال وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، مديري نجدة محافظتي ديالى والانبار.

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