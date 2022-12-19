وفد من الأمم المتحدة يصل منزل السيد السيستاني في النجف

2022/12/19 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد من الأمم المتحدة، اليوم

الاثنين، إلى منزل المرجع الديني

الأعلى السيد علي السيستاني في النجف.

وبحسب مراسلنا إن وفدا من الأمم

المتحدة برئاسة مستشار الأمين العام

للأمم المتحدة السفير كريستان ري

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