وفاة نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي خلال رحلة علاجية في الهند

2022/12/19 | 10:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، الاثنين، نائب رئيس الوزراء

الأسبق سلام الزوبعي عن عمر ناهز 63

عاماً بعد صراع مع المرض.

وأعلن مصطفى الزوبعي نجل رئيس الوزراء

الأسبق على موقع التواصل فيسبوك وفاته

والده.

وأشار إلى أنه "سيتم اعلا

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