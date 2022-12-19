2022/12/19 | 11:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات .وستنطلق المباريات عند الساعة الثانية ظهراً بمواجهة النجف ونفط ميسان على ملعب النجف الدولي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جولة جديدة من الدوري الممتاز تنطلق اليوم المركز الخبري الوطني.

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