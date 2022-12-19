مصدر حكومي: مجلس الوزراء يعقد جلسته اليوم بدلاً عن الثلاثاء لهذا السبب

2022/12/19 | 11:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر حكومي، بأن مجلس الوزراء سيعقد جلسته، اليوم الاثنين، بدلاً عن يوم غد الثلاثاء.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “مجلس الوزراء سيعقد جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين بدلًا من يوم غد الثلاثاء بسبب زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الأردن غداً الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية”.وأضاف […]

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