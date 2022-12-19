قائممقام تلعفر: أكثر من 450 سيدة وفتاة لا يزال مصيرهن مجهولاً منذ 2014 الى الآن

2022/12/19 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائممقام قضاء تلعفر أن مسلحي داعش اختطفوا أكثر من 400 سيدة وفتاة من قضاء تلعفر، ولا يزال مصيرهن مجهولاً إلى الآن.وفي تصريح أدلى به اليوم الاثنين (19 كانون الأول 2022) قائممقام قضاء تلعفر قاسم محمد شريف، أشار إلى … Readmore

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