ارتفاع اسعار النفط العالمية بعد تراجع وسط تفاؤل برفع الصين لقيود كورونا وتعافي الطلب

2022/12/19 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعادت أسعار النفط قوتها، الإثنين، بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كورونا وتعافي الطلب على النفط والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 … Readmore

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