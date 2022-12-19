حمد بن جاسم بعد انتهاء المونديال: تنظيم ابهر من تمنى للبطولة النجاح ومن كان يريد غير ذلك منذ البداية

2022/12/19 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنى الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق على الجهود التي بذلت لتنظيم بلاده لبطولة كأس العالم 2022.

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