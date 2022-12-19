2022/12/19 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتقال 36 متسللا باكستانيا حاولوا دخول الأراضي العراقية

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