بيان مكتب السيد السيستاني بعد استقباله رئيس فريق التحقيق الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش

2022/12/19 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله)

قبل ظهر اليوم السيد كريستيان ريتشر

رئيس فريق التحقيق التابع للأمم

المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم

التي ارتكبها داعش في العراق وغيره

(يونيتاد).

واستمع سماحته

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