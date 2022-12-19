ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

2022/12/19 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن" بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم سعر صرف بلغ 151850 ديناراً مقابل 100 دولار".

وأضاف أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152500 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 151500 دينارا لكل 100 دولار".

فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 151300 دينار مقابل 100 دولار.

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