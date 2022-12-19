السيستاني يدعو لاتخاذ خطوات فاعلة في انصاف ضحايا داعش

2022/12/19 | 11:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

دعا المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الاثنين، الى إتخاذ خطوات فاعلة في انصاف ضحايا داعش، لاسيما النازحين واللاجئين.

وقال مكتب السيستاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استقبل السيد السيستاني قبل ظهر اليوم كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره (يونيتاد)"، مبيناً أنه "استمع السيد السيستاني الى توضيح موجز منه حول الخطوات التي قام بها فريق التحقيق في أداء مهمته منذ انشائه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2379 في عام 2017م".

وأشار الى أنه "أستذكر السيستاني خلال هذا اللقاء الانتصار الكبير الذي حقّقه العراقيون في منازلتهم الكبرى لتخليص بلدهم من عصابات داعش الإرهابية، وأشاد ـ بإجلال وإكبار ـ بالتضحيات الجسام التي قدّمها أبناؤهم من المقاتلين الأبطال بمختلف عناوينهم في تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم، مترحّماً على شهدائهم الأبرار".

ودعا السيستاني بحسب البيان الى "المصابين منهم بالشفاء والعافية"، مؤكداً على أنه "لولا ذلك الانتصار الحاسم لما تسنى العمل على ملاحقة عناصر داعش و محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا سيما جرائم القتل والسبي والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية"، مشدّداً على "ضرورة مراعاة كامل العدالة في كل الإجراءات التي تتخذ بهذا الصدد".

وأكّد على "ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والايزديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في انصاف ضحاياه ولا سيما من النازحين واللاجئين"، معبراً "عن تمنياته للسيد كريستيان ريتشر وفريقه بالتوفيق في أداء مهامهم"

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