ارتفاع الدولار في البورصات واستقراره بالصيرفات

2022/12/19 | 11:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في الصيرفات.

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، صباح اليوم سعر صرف بلغ 151850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 151300 دينار مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 151250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

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