2022/12/19 | 11:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BBAln0EhueY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا صباح دجلة في منطقة باب الآغا التاريخية مع مراسلنا مصطفى لطيف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا صباح دجلة في منطقة باب الآغا التاريخية مع مراسلنا مصطفى لطيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).