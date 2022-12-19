الاستخبارات العسكرية تضبط كدس للأعتدة والأسلحة في غربي نينوى

2022/12/19 | 11:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، 19 كانون الاول، 2022، بضبط كدس...

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