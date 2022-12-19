ساعة المسلة: هل يصبح ملف المحاضرين ورقة انتخابية وسياسية

2022/12/19 | 11:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاحد 12/18/2022.رئيس لجنة التربية...

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