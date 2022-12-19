2022/12/19 | 11:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EQlrpNmho2Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة في سوق الفرفوري في منطقة الشورجة | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة في سوق الفرفوري في منطقة الشورجة | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).