لبنان.. فرار 26 سجينا أغلبهم من المدانين بتجارة الأسلحة والمخدرات

2022/12/19 | 11:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن 26 سجيناً من الفرار، فجر الاثنين، من سجن جب جنين في البقاع الغربي في لبنان، وفقا لما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

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