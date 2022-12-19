حقوق الإنسان تدخل على خط

2022/12/19 | 12:03 - المصدر: بغداد اليوم

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مفوضية حقوق الانسان: تكرار العمليات الارهابية، يعد تحديا أمنيا خطيرا يتطلب الوقوف بحزم تجاههفي الوقت الذي تشيد فيه المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق بكافة الجهود التي تقوم بها قواتنا الامنية وتضحياتهم، لتوفير الامن والاستقرار في المحافظات كافة، ووقوفها بحزم تجاه من تسول له نفسه بمحاولة زعزة الامن وخلق حالة من عدم الاستقرار، فان المفوضية تأسف لحصول عمليات ارهابية تتسبب بسقوط ضحايا من منتسبي القوات الامنية في المناطق النائية من محافظة كركوك، وبالشكل الذي يعد مثابة تحديا أمنيا خطيرا" وانتهاك للحق بالحياة ويتطلب الوقوف بحزم تجاهه.وتدعو المفوضية الى القيام باجراءات امنية واستخبارية مشددة في المناطق التي تحصل بها انتهاكات امنية ، لمنع عصابات داعش الاجرامية التعدي على قواتنا الامنية وتهديد السلم المجتمعي لهذه المناطق وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحىالمفوضية العليا لحقوق الانسان - العراق19 كانون الاول 2022

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