مصرع التكفيري قاتل العقيد الأردني ووفاة 3 من الشرطة في مداهمة أمنية

2022/12/19 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الاثنين، مقتل 3 من عناصرها وإصابه 5 آخرين خلال مداهمة متهم بقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح.

وأعلنت المديرية في بيان، مقتل المتهم بقتل الدلابيح وهو من أصحاب “الفكر التكفيري، وضبط 8 آخرين”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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