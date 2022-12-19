وزير التربية يصف افتتاح 42 في بغداد بـ”النصر العلمي الكبير”

2022/12/19 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف وزير التربية ، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الإثنين، افتتاح 42 في بغداد بـ”النصر العلمي الكبير”.

وقال وزير التربية في بيان إن “منجز اليوم هو انطلاقة عراقية في ملف الأبنية المدرسية، نعمل على استكمالها وتجهيزها بالمستلزمات التربوية كافة بما يخطو بالتعليم أشواطاً كبيرة إلى الأمام”.

وأضاف ، لقد سخرنا كل طاقاتنا من أجل تحقيق طموح العراقيين في الملف التربوي، وفي مقدمتها تقليل اكتظاظ الطلبة في الصفوف الدراسية ومعالجة مشكلة قلة المباني المدرسية والتي لم تكن لتتم لولا الرعاية المباشرة الكريمة من لدن دولة رئيس الوزراء”.

وختم الجبوري حديثه بالإشارة إلى أن “غياب الخطط وقلة التخصيصات المالية طوال عقود من الزمن أضرت بالمؤسسة التربوية ونتج عنها ظاهرة ازدواجية الدوام الذي تعمل الوزارة جاهدة لإنهاء هذا الملف وتوفير بيئة تعليمية جديدة لأبنائنا الأعزاء”.

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