الـسيستـانـي يـؤكد لـممـثل الامـم الـمتحـدة ضـرورة تخليص النساء التركمانيات والايزديات من أسر داعش

2022/12/19 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الاثنين، ضرورة العمل على تخليص النساء التركمانيات والايزديات من أسر التنظيم الإرهابي في سوريا.وذكر المكتب الإعلامي للسيد السيستاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن “السيد السيستاني استقبل اليوم كريستيان ريتشر رئيس … Readmore

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