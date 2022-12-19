هجوم بطائرات مسيرة على كييف والسلطات تسعى لإعادة التيار الكهربائي

2022/12/19 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم بطائرات مسيرة في ساعة مبكرة الإثنين، حسبما أعلنت الإدارة العسكرية للمدينة التي حضت السكان على التقيّد بالإنذارات التي تطلقها السلطات للتحذير من حصول غارات.وقالت الإدارة العسكرية في منشور على تلغرام إن “العدو يهاجم العاصمة”.وأضافت … Readmore

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